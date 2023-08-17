مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه فى حادث مرورى بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق السويس الصحراوى وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى طريق السويس الصحراوى، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.