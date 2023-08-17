اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 10:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:37 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
لقى شخص مصرعه فى حادث مرورى بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق السويس الصحراوى وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى طريق السويس الصحراوى، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.
 
بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

حادث مرورى

اخبار عاجلة

امن القاهرة

طريق السويس الصحراوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة