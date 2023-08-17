مصرع شخصين فى انفجار بمطعم ببورتوريكو

فاطمة شوقى

لقى شخصان مصرعهما فى انفجار فى مطبخ بمطعم فى بلدية أريسيبو على الساحل الشمالى لبورتوريكو ، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية من الشرطة فإن السلطات تلقت مكالمة طوارئ لوقوع انفجار فى حد المطاعم فى بلدية أريسيبو، وذهب العديد من رجال إطفاء الحرائق الى المنطقة وعثروا على شخصين لقوا حتفهما من الانفجار في مطبخ المطعم.



انفجار فى بورتوريكو

وكانت بورتوريكو تعرضت للعديد من حرائق الغابات في الشهر الماضى حيث بدأت إدارة الإطفاء في بورتوريكو العمل على إطفاء العديد من حرائق الغابات في أجزاء مختلفة من الجزيرة. وسهلت درجات الحرارة المرتفعة التي شعر بها السكان في الأسابيع الأخيرة نشوب بعض الحرائق.

وأكدت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أن حكومة بورتوريكو تقوم مؤخرا بتفعيل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء في بالو سيكو ، بهدف دعم الكهرباء في الجزيرة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح.

وأشارت الوكالة الفيدرالية إلى أن"هذا الإجراء يستجيب للحرارة المفرطة التي تسببت في طلب غير مسبوق على الطاقة ، مما أدى إلى زعزعة استقرار النظام الكهربائي وتطلب تقليل إمدادات الطاقة".

منذ أكثر من أسبوع بقليل ، أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بورتوريكو أن الحد الأقصى لدرجة الحرارة قد تم تسجيله عند 34.4 درجة مئوية ، ولهذا السبب أصدروا تحذيرًا من الحرارة الشديدة للعديد من البلديات في الجزيرة. وتزامن ذلك ، بحسب الوكالة ، مع وجود غبار من الصحراء الكبرى يصل إلى المنطقة ، الأمر الذي حذر السكان من أن مؤشر الحرارة قد يصل إلى 46.6 درجة مئوية.

و أعلن بيدرو بييرلويزي ، حاكم بورتوريكو ، ونانسي كاسبر ، منسقة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، عن وصول المولدات "التي ستوفر حوالي 150 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الإضافية للمساعدة في استقرار الشبكة خلال موسم الأعاصير. وسيتم تركيبها في محطة بالو سيكو لتوليد الكهرباء الحرارية ".

وأوضح بييرلويزي في بيان صحفي: "هذا الجيل الإضافي مهم للغاية لزيادة القدرة على توفير الكهرباء لمدينتنا وتقليل انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع بسبب نقص التوليد أو مشاكل النباتات ، خاصة في موسم الأعاصير".