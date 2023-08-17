مشروعات المدينة الطبية الجديدة بجامعة عين شمس.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تسعى جامعة عين شمس للانتهاء من مشروع المدينة الطبية المتكاملة لجامعة عين شمس، بعدما عانت لسنوات طويلة مستشفيات جامعة عين شمس من العشوائيات التى كانت تحيط بها من كل اتجاه وكانت تؤثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وينشر "اليوم السابع" أبرز مشروعات المدينة الطبية لجامعة عين شمس ، كما يلى :

- المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعا

- مشروع للأسوار والبوابات لمنع التكدس

- يتضمن المشروع مجموعة من الحدائق منها حديقة الوايلى وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق تم إنجاز 80٪ منها، وحديقة سكن الأطباء ، ومشروع حديقة الدمرداش

- ستتضمن المدينة الطبية مستشفى جراحات الأطفال والتى يجرى العمل عليها حاليا

- مشروع آخر يتمثل فى الواجهات وهو مشروع الغرض منه توحيد شكل الواجهات لمبانى المدينة الطبية وتم تسليم تصاميم عدد 4 واجهات مبانى تم البدء فى تنفيذها

- أهم مشروع فى المدينة الطبية يتمثل فى مشروع مستشفى الطوارئ الجديدة وتكلفته حوالى 700 مليون جنيه تكلفة تقديرية

- مخطط أيضا أن تتضمن المدينة الطبية مشروع بنك الدم الجديد بتكلفة تقديرية 155 مليون جنيها

- ستضم المدينة أيضا عيادات الدمرداش بتكلفة تقديرية 151 مليون جنيها

- مشروع مبنى المناظير على أعلى مستوى

- تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس

- المشروع سيخدم الآلاف من المرضى

- سيتم أيضا تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مؤخرا ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.