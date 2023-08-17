مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد أهمية المساهمة الدولية فى مجال مكافحة المخدرات

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أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم الخميس، أهمية مساعدة المجتمع الدولى للعراق فى مجال مكافحة المخدرات التى تمثل تحديا جديدا لا يقل عن تحدى الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الأعرجى بالسفيرة الأسترالية فى بغداد بولا غانلي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولى والإقليمي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السورى وأهمية حث الدول على سحب رعاياها منه تمهيدا لإنهائه، وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.



وشدد الأعرجى على أهمية مساعدة المجتمع الدولى للعراق فى مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أن "العراق امتلك خبرات كبيرة خلال حربه ضد الإرهاب".