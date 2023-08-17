مزايا طرح السكر فى البورصة المصرية للسلع.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تبدأ البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس في طرح السكر عبر منصة البورصة الإلكترونية، حيث تهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ولجأت الحكومة ممثلة وزارة التموين و جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إنشاء بورصة سلعية لصالح المستهلك، حيث تعمل البورصة على توفير المنتجات للمواطنين وبأسعار عادلة، كما ستساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسبق و تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية وبدء التطبيق ونجحت البورصة المصرية للسلع خلال الاشهر الماضية فى طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة على منصة البورصة السلعية لتكون سلعة السكر السلعة الرابعة لبدء تداولها غدا الخميس .

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع انه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة

وكانت البورصة المصرية للسلع قد أعلنت ضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx , وأن أول جلسة تداول لسلعة السكر ستكون اليوم الخميس.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.