مديرية العمل ببنى سويف تعلن عن وظائف بمصنع بطاريات سيارات.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة ببنى سويف عن توافر فرص عمل لـ15 من المهندسين والفنيين فى أحد مصانع بطاريات السيارات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لـ5 "مهندس ميكانيكا" خبرة 3 سنوات، و5 "مهندس كهرباء" خبرة 3 سنوات، و5 فنيين ميكانيكا خبرة 3 سنوات، مرتب مجزى، مع توافر يوجد مواصلات، تأمينات، تأمين طبى.

وأكدت مديرية العمل، أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، أو التوجه إلى المصنع مباشرة بالمنطقة الصناعية بياض العرب.

وفى سياق منفصل، أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجارى.