محافظ قنا يستقبل 65 مواطنا لبحث الطلبات والشكاوى

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، 65 مواطنا بمكاتبهم، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكاواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى الشكاوى، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار "الداوى" إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

