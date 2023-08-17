محافظ شمال سيناء: ننسق لمنح طلاب المحافظة تخفيض 2% بالحد الأدنى للجامعات

شمال سيناء- محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التنسيق مع مجلس الوزراء لإقرار منح لطلاب شمال سيناء، عبارة عن تخفيض 2% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات.

أضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم وصول منح للطلاب من خلال الجامعة الصينية بنسبة تخفيض 50% والجامعة اليابانية منحة كاملة على نفقة الجامعة، إقامة وإعاشة ومصاريف الدراسة، وهناك ضوابط محكمة وشفافية فى القبول بالمنحة، لافتا إلى أن هناك منحًا أخرى قادمة.

فى سياق منفصل، قال، إن بدء امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة السبت المقبل، بعدد 280 طالبًا فى 4 لجان، بينها 2 بالعريش، ولجنة بالشيخ زويد، ولجنة ببئرالعبد.

وكانت محافظة شمال سيناء، أعلنت توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة من أبناء المحافظة .