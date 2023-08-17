محافظ شمال سيناء: ننسق لمنح طلاب المحافظة تخفيض 2% بالحد الأدنى للجامعات

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التنسيق مع مجلس الوزراء لإقرار منح لطلاب شمال سيناء، عبارة عن تخفيض 2% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات.
أضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم وصول منح للطلاب من خلال الجامعة الصينية بنسبة تخفيض 50% والجامعة اليابانية منحة كاملة على نفقة الجامعة، إقامة وإعاشة ومصاريف الدراسة، وهناك ضوابط محكمة وشفافية فى القبول بالمنحة، لافتا إلى أن هناك منحًا أخرى قادمة.
فى سياق منفصل، قال، إن بدء امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة السبت المقبل، بعدد 280 طالبًا فى 4 لجان، بينها 2 بالعريش، ولجنة بالشيخ زويد، ولجنة ببئرالعبد.
وكانت محافظة شمال سيناء، أعلنت توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة من أبناء المحافظة .
والمنحة الدراسية في الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي 2023 / 2024. بالكليات التابعة للجامعة بعدد 2 منحه لكل كلية وهى كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد أدنى 72 % ، 2منحة، وكلية العلاج الطبيعي، وبحد أدنى 76 %، 2 منحة، وكلية الهندسة و التكنولوجيا بحد ادنى 78 %، 2 منحة، كلية الاقتصاد و التجارة الدولية بحد ادنى 50 % 2 منحة.
وشروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ان يكون المتقدم للمنحة من ابناء المحافظة او المقيمين بها اقامة دائمة.
والحصول على الشهادات الابتدائية الإعدادية - الثانوية من محافظة شمال سيناء، ألا يكون الطالب قد تقدم لاى منحة أخرى هذا العام، ألا يكون الطالب مرشحا لاحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومي طب بشرى - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة .
والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هو صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، مستخرج من الشهادة الابتدائية، مستخرج من الشهادة الإعدادية.
يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الإثنين 2023/8/21 حتى الخميس 24 / 2023/8.
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