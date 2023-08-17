محافظ المنيا يوجه بإحكام الرقابة على نقل وشحن مستلزمات الزراعة



وفى ذات السياق، عقدت مديرية الزراعة اجتماعاً بمقر الجمعية التعاونية المركزية للائتمان بالمنيا لمناقشة العقبات التي تواجه عمليات نقل وشحن الأسمدة ووصولها للجمعيات التعاونية الزراعية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لهذه العقبات، حتى يتسنى تنفيذ البرامج السمادية في المواعيد المناسبة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، المهندس أكرم فوزي مدير الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة ، عاطف عبدالجواد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالمنيا ، إبراهيم هندي سكرتير الجمعية ، وأعضاء مجلسي إدارة الجمعية، ممدوح أبو الروس رئيس مجلس إدارة جمعية نقل البضائع بالمنيا.



من جانبه، أكد عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، على ضرورة التنسيق المتكامل بين الجمعية التعاونية المركزية وجمعية نقل البضائع بالمنيا من خلال الجمعية العامة للائتمان لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين، إلى جانب العمل على رصد أي مشكلة تُعيق وصول الأسمدة للجمعيات وإيجاد الآليات المناسبة لحل تلك المشكلات واتخاذ اللازم ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.