اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يقرر صرف مكافأة مالية لرؤساء الوحدات المحلية المتميزين

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:52 ص
محافظ الفيوم يقرر صرف مكافأة مالية لرؤساء الوحدات المحلية المتميزين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،صرف مكافآت مالية كبيرة لرؤساء الوحدات المحلية الذين ينجحون في إنجاز بعض الملفات الحيوية المهمة، مثل إنهاء جميع ملفات التصالح لقطع الأراضي الأقل من 200 متر بالقرى، وإبرام عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة، وتحقيق الإيرادات المطلوبة لبند العمالة الموسمية، مؤكداً أن النهوض بمستوى النظافة العامة لا بد أن يسير جنباً إلى جنب مع هذه الملفات الحيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة،بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ. 

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم خلال الأشهر الـ 3 القادمة، ومن يستطيع إنجاز المهام بكفاءة سيستمر، ومن يعجز عن ذلك سيعفى من عمله. 

 

 


الوحدات المحلية بالفيوم

القيادات المحلية بالمحافظات

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل خطة محافظة الفيوم لتنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان.. إجراءات لسحب عينات من أماكن مختلفة من البحيرتين وتحليلها.. التوسع فى إنزال الزريعة وأنواع الأسماك.. وحملات مكثفة لمنع الصيد المخالف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:00 م

محافظ الفيوم ورئيسا جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي يشهدون توقيع عقود

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:30 م

محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام لـ228 درجة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:58 ص

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98,82%

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة