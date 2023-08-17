محافظ الجيزة يوافق على زيادة بدل العطلات للعاملين بالهيئة العامة للنظافة

كتبت آية دعبس

أعلن مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، قد وافقا على زيادة بدل العطلات للعاملين الدائمين والأجر اليومى، ما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم.

وقال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الادارية الاجتماعية، إن قرار محافظ الجيزة بزيادة بدلات العاملين يوثق من التفاعلات الاجتماعية الإيجابية في بيئة العمل ويخلق الاحترام المتبادل ويحسن من وعي الموظف بالآخرين وهو دستور يؤمن به التنظيم النقابى، لاسيما وأن العاملين بهيئة النظافة والتجميل تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية.

وأضاف "المهيرى"، أن مثل تلك القرارات تساهم مباشرة فى رفع الكفاءة الإنتاجية، وتوطن المصلحة العليا لقيم العمل وهو استراتيجى أساسى فى إدارة وتنمية الموارد البشرية، خاصة أن هناك وظائف مرتبطة بأداء العنصر البشرى وكيفية تأهيله وتوظيفه حسب مهاراته وقدراته من أجل الحصول على مكتسبات إضافية.