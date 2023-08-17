مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024الخميس، 17 أغسطس 2023 05:13 م
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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