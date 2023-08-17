اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:13 م
مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024 الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

تثبيت اسعار الكهرباء

اسعار بيع الكهرباء

الحكومة

سعر الكهرباء

توجيهات الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس

قرارات مجلس الوزراء اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة