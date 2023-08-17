اليوم السابع
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قومى المرأة بسوهاج يختتم تدريبا للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:34 م
قومى المرأة بسوهاج يختتم تدريبا للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة جانب من التدريب
سوهاج عمرو خلف

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اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، دورة تدريبية للقيادات الدينية "الأئمة والقساوسة" بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة" بمركز إعداد القادة، والذى استمر على مدار 5 أيام.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن التدريب شمل ورش عمل تهدف التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية فى تناول القضايا التى تتعلق بالمرأة والفتاة منها ختان الإناث والزواج المبكر.
 
وأشارت وهبى، إلى أنه أيضا تم تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى "جلسات الدوار" ضمن المشروع القومى لتنية الأسرة، تناقش نفس الموضوع، لافتة أن ختام التدريب بمشاركة الدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتور أحمد خيرى متخصص فى التنمية البشرية.

 


سوهاج

القومى للمرأة

ختان الإناث

التنمية البشرية



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