قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن طفلين شقيقين سقطا فى مياه ترعة بالشرقية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جهود البحث عن طفلين شقيقين؛ سقطا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.
وتبين من التحريات الولية أن الطفلين أحدهما يدعى محمد، 10 سنوات، وشقيقه الأصغر يوسف، 5 سنوات، انزلقت قدماهما وسقطا في مياه الترعة، فيما يكثف رجال الإنقاذ النهري جهود البحث عن الطفلين في مياه الترعة.
قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن طفلين شقيقين سقطا فى مياه ترعة بالشرقيةالخميس، 17 أغسطس 2023 10:53 ص
الانقاذ النهرى - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جهود البحث عن طفلين شقيقين؛ سقطا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.
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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جهود البحث عن طفلين شقيقين؛ سقطا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.
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