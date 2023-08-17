قطاع الصناعات الطبية يستهدف زيادة الصادرات 30% بنهاية 2023

كتب - إسلام سعيد

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنهاية 2023 بنسبة لا تقل عن 30% مضيفاً أن هناك ارتفاع في صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريباً مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل الى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالي بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلي لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الإفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف جورج أنه بالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الافريقي إلى أنه يعاني من مشاكل منها عدم توافر بنوك التى تعطي تسهيلات ائتمانية للمستوردين فضلاً عن طول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، لافتا إلى أن المجلس في اطار استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقي بدأ في إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ،وجاري حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين .