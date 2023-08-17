قافلة طبية بقرية بنى روح بالمنيا ضمن "حياة كريمة" لليوم الثانى على التوالى

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية بنى روح بمركز ملوى جنوب المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، والتى بدات أمس وتستمر اليوم الخميس بقرية بنى روح بمركز ملوى، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.