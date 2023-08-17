فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية بحلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية.

وقال الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان إن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، و يربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ( هندسة القوى الكهربية وهندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات ) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل فى مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر،

ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى اى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يعادلها.

ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي 48 ساعة معتمدة للبرنامج 12 ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + 18 ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل 18 ساعة معتمدة.

واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى و العملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوربية و4جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي 2023/ 2024

تخفيض 35% من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض 25% من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.

لمزيد من التفاصيل:

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sgmp@h-eng.helwan.edu.eg

تليفون

+201069494418

واتساب:

+201221619038

التقدم للتسجيل بالبرنامج حتى

2023-08-31