عميد "الطفولة المبكرة" بجامعة الزقازيق يوضح مجالات عمل الكلية بعد التخرج

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور شحتة حسنى عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، أن الكلية تقدم للحاصلين على الثانوية العامة فرصا كبيرة، وتؤهل الخريج للتعامل مع الأطفال بشكل علمى، حتى يستطيع إخراج مواهبهم وتقويمهم ودمج الذين لم تساعدهم الظروف ويرغبون في التعلم والتأهيل لسوق العمل، موضحًا أن الكلية تقبل خريجى الثانوية العامة وما يعادلها من دبلومات فنية دون التقيد بسن أو سنة تخرج، بشرط وحيد أن يكون مر على حصوله على المؤهل عامين ويدرس المتقدم 4 سنوات ويحصل على شهادة الكلية ويصبح مؤهلا.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن الكلية أطلقت على هذا البرنامج التعليمى اسم "نظام التعليم المدمج" وينقسم إلى شقين الأول الحضور والمشاهدة بالكلية ويكون بحضور المحاضرات بنسبة 25%، ثم يستكمل الطالب دراسته من خلال الشق الثانى بالدخول على شبكة الإنترنت بباسورد خاص به ويقوم بحل تمرينات بعد سماع الفيديوهات والمحاضرات، وفى هذا البرنامج يكون الطالب مرتبط ارتباطا تاما بالكلية "أون لاين وحضور إلزامى"، وإذا لم يحضر الطالب نسبة الـ25% يكون راسبا.

ولفت إلى أنه عند وصول الطالب للفرقة الثالثة والرابعة يحضر عمليا بالمدارس بالتنسيق مع الكلية ويظل خلال يوم كامل مع الأطفال بالمدارس ويشرح هم ما تعلمه فى الكلية كممارسة عملية لسوق العمل، لكى نضمن أن يكون خريج هذا البرنامج جاهز لسوق العمل لأنه جمع بين الحضور بالكلية وفهم ما يدرسه من الفيديوهات ودخوله على الشبكة العنكبوتية والممارسة العملية.

وأشار إلى أن للبرنامج مميزات هامة، منها أن الخريج يستطيع عمل دبلومة ويقوم بالتحضير للماجستير والدكتوراه، لافتا إلى أن البرنامج بدأ بـ150 طالب وبلغ حتى اليوم 450 طالب وطالبة، ويستقبل طلاب كل المحافظات المحافظات ولا يشترط السن فى البرنامج والدارسين بالكلية الآن تتجاوز أعمارهم الـ55 عاما ومجالات العمل بالحضانات العامة والخاصة، كما يتاح للخريج فتح حضانة.

وأشار الببلاوى، إلى أنه تم تغيير لائحة الكلية السابقة وعمل لائحة جديدة وإصدارها بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1545 بتاريخ 20\5|2020 مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وتم العمل بها حاليا وافتتاح برامج جديدة بالكلية منها إعداد معلمي اطفال الحضانة وإعداد معلمي مرحلة رياض الاطفال وإعداد معلمي رياض الاطفال باللغة الإنجليزية وجارى إضافة برامج جديدة تخدم العملية التعليمية وسوق العمل.

وشاركت الكلية في إعادة تأهيل مبنى حضانة الجامعة بالشكل الجمالي اللائق، وتدريب طلاب الكلية على التدريب العملي والإشراف الأكاديمي للكلية وافتتاحها من قبل رئيس الجامعة، كما شاركت في تطوير وتجميل مبنى رئاسة الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة وعقدت الكلية العديد من البروتوكولات مع الهيئات والمؤسسات منها جمعية مصر الجديدة "متحف الطفل بمصر الجديدة" وزارة التربية والتعليم - جمعية مصر المستقبل، بالإضافة إلى تفعيل برنامج رياض الأطفال (الشراكة) (رنامج التعليم المدمج) مراحل البكالوريوس.

وأوضح عميد كلية الطفولة المبكرة، أن الكلية لها 3 أقسام علمية أساسية هم قسم العلوم الأساسية وقسم العلوم التربوية وقسم العلوم النفسية.

وتحرص الكلية على تدريب طلابها بشكل عملى ليكونوا مؤهلين لسوق العمل فتقوم بعمل زيارات للحضانات المختلفة للتعرف على أساليب التعليم المختلفة (التدريب الميداني) وشاركت الكلية في مؤتمر حكاية نصر 45 احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.



الدكتور شحتة حسنى عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق