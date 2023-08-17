ضبط 4670 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، خلال الفترة من السبت الموافق 12/8/2023 وحتى الخميس الموافق 17/8/2013، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4670 كيلو مضبوطات، منها 480 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و4190 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها 7 محاضر للمخالفين عرضت جميعها على النيابة.



وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي:

-ضبط 60 كيلو لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الوراق.

-ضبط 550 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة.

-ضبط 1400 كيلو لحوم مستوردة وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية.

-ضبط 2000 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي أكتوبر ثان.

-ضبط سيارة محملة بـ430 كيلو لحوم ضان مذبوحة خارج المجازر الحكومية بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

-ضبط 50 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالإضافة إلى 180 كيلو لحوم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي بولاق الدكرور.