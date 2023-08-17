اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

ضبط 43 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:07 م
ضبط 43 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط مديرية أمن أسيوط - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى.
 
وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش –15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").
 
كما تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (314) حكم قضائى متنوع.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

مخدرات

أسيوط

مديرية أمن أسيوط

اتجار فى المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة