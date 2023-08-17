ضبط 43 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش –15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (314) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .