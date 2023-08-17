ضبط 18 ألف كتاب دراسى بدون تفويض قبل الدراسة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الادارة العامة لمباحث المصنفات برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية في ضبط 18 ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح داخل مطبعة بالجيزة بالمخالفة للقانون وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.