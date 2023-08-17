اليوم السابع
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ضبط هارب من تنفيذ 53 حُكما بإجمالى مدد حبس 102 سنة

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:10 م
ضبط هارب من تنفيذ 53 حُكما بإجمالى مدد حبس 102 سنة حمله امنيه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط كل من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (86) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.
 
وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (58) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.
 
كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (80) حُكما بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) هارب من تنفيذ عدد (53) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة.
 
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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