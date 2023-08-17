اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الاهرام

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:33 م
ضبط المتهم بالتعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الاهرام أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة بالتعدى على أحد العمال حال قيامه بالحفر، تمهيداً لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
 
 
بالفحص برئاسة اللواء هشام ابو النصر مدير امن الجيزة أمكن التوصل للعامل المشار إليه، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلاً سيارته وقام بالإعتراض على الحفر والتعدى عليه بالسب دون إحداث إصابته، وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.
 
نجح رجال المباحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
 
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه قام بالإعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضاً على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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