شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبى

كتب إسلام سعيد

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدورى لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة وممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من أعضاء الشعبة.

وفي بداية اللقاء، كشف رئيس الشعبة، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف علي مدي جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الاوروبى للتصدير، وأكد سيادته علي استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الاسواق امام الاسماك المستزرعة المصرية.

وأكد علي أهمية قيام الشركات الاعضاء بعرض اي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة .

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة أنه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الامريكية للاستعانه باحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الاسماك خلال شهر أكتوبر القادم للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشأت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشأت وفقا للمرجعية الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف زيادة الانتاجية إلي 3 مليون طن، وقد بلغت صادرات مصر من الاسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار .