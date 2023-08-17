سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية، حيث سجل عيار 24 نحو 18.97 دينار كويتي، وعيار 21 سجل نحو 16.44 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24 سجل 18.79 دينار



سعر الذهب عيار 22 سجل 17.22 دينار



سعر الذهب عيار 21 سجل 16.44 دينار



سعر الذهب عيار 18 سجل 14.09 دينار