اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:38 م
سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية، حيث سجل عيار 24 نحو 18.97 دينار كويتي، وعيار 21 سجل نحو 16.44 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

سجل 18.79 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 17.22 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 16.44 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 14.09 دينار
 

سعر أوقية الذهب

سجل 584.35 دينار
 

الدينار الكويتي

الذهب

الذهب في الكويت

سعر الدينار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة