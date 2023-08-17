سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17-8-2023 فى الأسواق الكويتية، حيث سجل عيار 24 نحو 18.97 دينار كويتي، وعيار 21 سجل نحو 16.44 دينار.
سعر الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 فى الأسواق الكويتيةالخميس، 17 أغسطس 2023 02:38 م
ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا
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