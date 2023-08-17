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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بالبنوك المصري

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:47 ص
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بالبنوك المصري الدولار - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 17-8-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.
 

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