رفع 322 حالة إشغال وضبط سيارات سرفيس مخالفة خلال حملة بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة بشوارع (السودان، وجده، ومحي الدين، والتحرير)، استهدفت مواجهة إشغالات وتعديات الكافيهات والأكشاك على الطريق العام وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي، ومباحث المرافق، عن ضبط 8 سيارات سرفيس مخالفة، ورفع 322 حالة إشغال، وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، أكد على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.