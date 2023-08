رئيس وزراء فنلندا السابقة تقاطع الرسميات وتنشر مقطعا من حفل راقص.. فيديو

تخلت رئيسة وزراء فنلندا السابقة المحبة للحفلات سانا مارين عن الزي الرسمي لصالح فساتين الحفلات والقمصان القصيرة، بعد أسابيع من رحيلها عن أرفع منصب في البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، ظهرت مارين البالغة 37 عاما مؤخرا بفساتين مثيرة خلال حضورها مع صديقاتها مهرجان Flow Festival الموسيقي ومدته 3 أيام في العاصمة هلسنكي.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is being criticised for attending too many music festivals & spending too much on time partying instead of ruling. Reminds me of Zelenskyy. pic.twitter.com/pmpHlZzNZg