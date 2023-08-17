رئيس وزراء فنلندا السابقة تقاطع الرسميات وتنشر مقطعا من حفل راقص.. فيديو

وكالات

تخلت رئيسة وزراء فنلندا السابقة المحبة للحفلات سانا مارين عن الزي الرسمي لصالح فساتين الحفلات والقمصان القصيرة، بعد أسابيع من رحيلها عن أرفع منصب في البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، ظهرت مارين البالغة 37 عاما مؤخرا بفساتين مثيرة خلال حضورها مع صديقاتها مهرجان Flow Festival الموسيقي ومدته 3 أيام في العاصمة هلسنكي.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is being criticised for attending too many music festivals & spending too much on time partying instead of ruling. Reminds me of Zelenskyy. pic.twitter.com/pmpHlZzNZg — The Poll Lady (@ThePollLady) August 20, 2022

وشاركت أصغر قائدة سنا على مستوى العالم في التاريخ، العديد من الصور وهي تستمتع بطبيعة حياتها الجديدة الخالية من السياسة، وما وصفته بأول "إجازة صيفية مناسبة".

وشاركت مارين أيضا مقاطع فيديو لها بين حشد من الشباب يستمتعون بالموسيقى الحية، وبدا أنهم لم يدركوا أن قائدتهم السابقة كانت ترقص بينهم.

ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمرح هي المعيار الجديد للسياسية المتقاعدة، حيث كتبت على "إنستجرام": "لقد أمضيت هذا الصيف إجازة مناسبة لأول مرة منذ فترة".

وأضافت: "لقد شملت هذه الإجازة الانشغال بابنتي البالغة 5 سنوات، والرياضة، والأصدقاء، والطعام الجيد والرحلات التي لا تنسى".

وتركت مارين منصبها قبل 3 أسابيع، حيث حل مكانها بيتيري أوربو من حزب الائتلاف الوطني.

وواجهت مارين انتقادات بسبب احتفالاتها والإنفاق الكبير لحكومتها، كما عانت فترة حكمها التي استمرت 4 سنوات من شائعات أن أساليب الحفلات التي تمارسها كانت تؤثر سلبا على وظيفتها، حتى أنها تعرضت لفحص المخدرات.

كما تعرضت لهجوم شرس عندما انتشرت مقاطع فيديو لها وهي ترقص برشاقة مع أحد نجوم البوب العام الماضي، وبعد أيام أظهرت صورة مسربة اثنتين من المؤثرين عاريتي الصدر يتبادلان القبلات الحارة في حفل استضافته مارين في منزلها.