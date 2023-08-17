رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية دعم وتوطين الصناعة الدوائية فى البلاد

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية دعم وتوطين الصناعة الدوائية فى البلاد، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية لصناعة الأدوية باتت متاحة أمام كل الشركات للدخول فى هذا القطاع الواعد.



وشدد السودانى - خلال اجتماع عقده اليوم؛ لبحث آليات توطين الصناعة الدوائية فى العراق ضم عدد من ممثلى كبرى شركات الأدوية فى العراق، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" - على أهمية نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية على شكل مراحل، وألّا يقتصر عمل مصانع الأدوية على التعبئة والتغليف، بل أن تكون مساهمة فى الإنتاج.



واطّلع السودانى - خلال الاجتماع - على عرض مفصّل لقدرات الشركات، وأبرز أعمالها فى البلدان الأخرى، واستعدادها لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى العراق، فضلاً عن دعم إنشاء مدينة صناعية دوائية، تستقطب الشركات المهتمة بصناعة الأدوية.



وأعرب السودانى عن ترحيبه بالشركات الراغبة بالعمل فى قطاع الأدوية بالعراق، الذى يتصدّر اهتمامات الحكومة، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات فى وقت سابق مع المنتجين المحلّيين والأجانب، التى خرجت بحزمة إجراءات، تضمّنت تقديم تسهيلات فى مجال التسجيل، والإعفاءات الجمركية والضريبة للمواد الأولية والمعدّات والأجهزة الأساسية فى تصنيع المنتجات الطبية، فضلاً عن استعداد الحكومة فى تسهيل منح القروض لإنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.



وشهد الاجتماع، الذى ضم كل من ممثلى شركة "سيناجين كروب" لإنتاج الأدوية السرطانية، وشركة "باكستر" لإنتاج محاليل الغسل الكلوي، ومسؤولى مصنع الصحة الوطنى فى وزارة الصحة، وبحضور عدد من المستشارين، مناقشة الآليات الخاصة بدعم توطين الصناعة الدوائية فى العراق من قبل القطاع الخاص ومصنع الصحة الوطني.