رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد الامتحانات الشفهية لشهادات القراءات

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الخميس، الاختبارات الشفهية لشهادات القراءات (التجويد- العالية - التخصص) الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وقال بيان اليوم، إنه يتم توثيق الاختبار بالصوت والصورة، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة المهندسة وفاء حسن مدير الإدارة.

وأفادت المهندسة وفاء أن عدد الممتحنين 120 طالب وطالبة، وأن المنطقة قد أعدت الأجهزة اللازمة للتوثيق والتي تناسب العدد، مزودة بكاميرات وميكروفونات عالية الجودة، وأنه يحتفظ بالتسجيلات في أكثر من مكان كلها تحت الحفظ والتشميع.

جاء ذلك حرصًا من قطاع المعاهد الأزهرية على تحقيق الشفافية والموضوعية، في تقييم الممتحنين في الامتحانات الشفهية، وبناءً على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات.