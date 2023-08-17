اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

دور ثان..

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد الامتحانات الشفهية لشهادات القراءات

الخميس، 17 أغسطس 2023 03:40 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد الامتحانات الشفهية لشهادات القراءات جانب من التفقد
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، الاختبارات الشفهية لشهادات القراءات (التجويد- العالية - التخصص) الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023.
 
وقال بيان اليوم، إنه يتم توثيق الاختبار بالصوت والصورة، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة المهندسة وفاء حسن مدير الإدارة.
 
وأفادت المهندسة وفاء أن عدد الممتحنين 120 طالب وطالبة، وأن المنطقة قد أعدت الأجهزة اللازمة للتوثيق والتي تناسب العدد، مزودة بكاميرات وميكروفونات عالية الجودة، وأنه يحتفظ بالتسجيلات في أكثر من مكان كلها تحت الحفظ والتشميع.
 
جاء ذلك حرصًا من قطاع المعاهد الأزهرية على تحقيق الشفافية والموضوعية، في تقييم الممتحنين في الامتحانات الشفهية، وبناءً على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات.

الاسكندرية

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندرية

امتحانات القراءات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة