اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 12:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:00 ص
رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو يون سيوك-يول
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، أن الرئيس "يون سيوك-يول" سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم 18 أغسطس؛ للمشاركة فى قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو فى "كامب ديفيد"؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال الأمن والاقتصاد مع نظيره الأمريكى جو بايدن واليابانى فوميو كيشيدا.

وقال الرئيس "يون" - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تطوير برامجها الصاروخية والنووية غير القانونية، مشيرا إلى أنه فى القمة سيتم مناقشة تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون مثل إنشاء نظام الإنذار المبكر (EWS)، إلى جانب التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والكم والفضاء وغيرها من التقنيات الجديدة الهامة، ووضع معايير دولية لها.


ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ما يسمى بمبادئ "كامب ديفيد" خارج البيان المشترك، والتى تحتوى على سبل التعاون المفصلة مثل إنشاء خط ساخن محتمل بين الدول الثلاث ووجوب التشاور فى حالة حدوث أزمة عسكرية.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سيول

طوكيو

يون سيوك يول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة