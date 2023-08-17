رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو

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أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، أن الرئيس "يون سيوك-يول" سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم 18 أغسطس؛ للمشاركة فى قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو فى "كامب ديفيد"؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال الأمن والاقتصاد مع نظيره الأمريكى جو بايدن واليابانى فوميو كيشيدا.

وقال الرئيس "يون" - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تطوير برامجها الصاروخية والنووية غير القانونية، مشيرا إلى أنه فى القمة سيتم مناقشة تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون مثل إنشاء نظام الإنذار المبكر (EWS)، إلى جانب التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والكم والفضاء وغيرها من التقنيات الجديدة الهامة، ووضع معايير دولية لها.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ما يسمى بمبادئ "كامب ديفيد" خارج البيان المشترك، والتى تحتوى على سبل التعاون المفصلة مثل إنشاء خط ساخن محتمل بين الدول الثلاث ووجوب التشاور فى حالة حدوث أزمة عسكرية.