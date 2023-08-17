رئيس جهاز الشروق: إنهاء تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث

كتب أحمد حسن

صرح المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق بأنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة الحى الثالث، والتى شملت على الانتهاء من رصف جميع الطرق الداخلية والأرصفة أمام العقارات والجزر، وكذا إنهاء كلا من شبكات (الكهرباء - الإناره - التليفونات - الغاز الطبيعى) وزراعة وتجميل المسطحات الخضراء وأصبحت المجاورة فى أبهى الصورة الحضارية النموذجية التى توفر سبل الحياة.

وأكد رئيس الجهاز على الاستمرار فى دعم المشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

كان المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، قد أعلن عن إصدار أول رخصة تشغيل مستوفاة الموافقات الخارجية المطلوبة إلكترونياً من "مركز إصدار التراخيص" والمنشأ حديثاً بمقر جهاز المدينة والمربوط إلكترونياً بالجهات الخارجية ليصبح المركز من أوائل المدن التى تمكنت من إصدار التراخيص ويأتى ذلك فى ضوء القانون (154/2019) للمحال العامة.

وأوضح رئيس الجهاز بأن "مركز التراخيص" ساهم فى تيسير الإجراءات على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية من خلال إتاحة المعاينات إلكترونياً بالجهات الخارجية ومنها (الإدارة العامة للمرور-الإدارة العامة للحماية المدنية- قسم المساعدات الفنية – البيئة- القوى العاملة) وأصبحت مرئية لمسؤل الإصدار من خلال النظام الإلكترونى المربوط بتلك الجهات وذلك بدلاً من إنتظار إرسالها عن طريق البريد مما يتسبب فى إهدار الوقت.