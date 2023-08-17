وقال رئيس المجلس في رسالة بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، اليوم الخميس وفقا لوكالة ألأنباء اليمنية ، إن التوجيهات السامية لخادم الحرمين بتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، وايداع الدفعة الأولى منه، مثلت رسالة حاسمة بأن لليمن اشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني .

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الفريق السعودي المعني بالعلاقات اليمنية السعودية، وكافة البرامج الإنمائية والإنسانية وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، التي تتكامل تدخلاتها من اجل خير، واستقرار الشعب اليمني، وتعزيز حضوره الفاعل ضمن نسيجه الخليجي، والاسرة الإقليمية، والدولية.

