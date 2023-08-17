دينا الوديدى تتألق بأجمل أغانيها فى حفل مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية، الحفل الموسيقي لـ "دينا الوديدى"، وذلك ضمن فاعليات مهرجانها الصيفي السنوي في دورته العشرين، والذى يستمر في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتألقت بباقة من أجمل أغانيها ، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

كما شهد المهرجان تنظيم ورشة عمل حول التأليف الموسيقى و التفاعل ، ضمن فاعليات المهرجان.

وقام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.