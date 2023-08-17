اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 05:43 م
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ديلى ميل: علماء رصدوا سلالة جديدة من كورونا أطلقوا عليها BA.6

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:13 م
ديلى ميل: علماء رصدوا سلالة جديدة من كورونا أطلقوا عليها BA.6 متحور كورونا الجديد ايريس من اوميكرون
كتبت أمل علام

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قالت ديلى ميل إن علماء رصدوا سلالة جديدة من أوميكرون تحمل اسم سلالة BA.6 ، وذلك فى في الدنمارك وإسرائيل وقد تكون موجودة فى بريطانيا، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

ظهور متغير جديد لفيروس كورونا
ظهور متغير جديد لفيروس كورونا

قال البروفيسور بول هانتر، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إنه "من المحتمل" وجوده بالفعل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، إذا كانت السلالة معدية أكثر من المتغيرات الحالية، مضيفا، "إنه إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فمن المحتمل أن يكون قريبًا جدًا".

ودعا بعض العلماء إلى إعادة أقنعة الوجه، ومع ذلك، حذر آخرون من أنه من السابق لأوانه الذعر وشددوا على أنه لن تكون هناك حاجة إلى قيود فترة الإغلاق، لكن أحد علماء الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، المكلف بتتبع التهديدات الفيروسية مثل كورونا، قال إنه يمكن أن يكون الحرف "Pi" الذي يتبع  Omicron  في الأبجدية اليونانية - يستخدمه المسئولون  لتسمية السلالات الجديدة، ولم تدق أجراس الإنذار إلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن اكتشف متعقب فيروسات بارز على الإنترنت حالتين تظهران في الدنمارك، جاء هذا الاكتشاف بعد يوم واحد فقط من اكتشاف نفس النسبة في إسرائيل.

أظهرت الاختبارات المبكرة أن BA.6 يحمل أكثر من 30 طفرة في البروتين الشائك، وهو جزء من الفيروس يلتصق بالخلايا البشرية ويسبب العدوى  وتعتبر هذه السلالة نفس الفيروس الذى صممت اللقاحات لاستهدافها.

قال البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، إن البديل "لديه القدرة على الانتشار في المملكة المتحدة"، مضيفا، تشير التجربة السابقة إلى أنه إذا تم تحديد متغير جديد لديه القدرة على التنافس مع المتغيرات الأخرى والانتشار بشكل أكثر فاعلية ، فإنه يظهر حتمًا في المملكة المتحدة.

وأوضح، أن السفر الدولي والاختلاط في المطارات وفي العطلات يجعل من الصعب منع إدخال متغيرات جديدة، ومع ذلك، قال البروفيسور يونج إنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كانت ستكون أكثر عدوى وتتفوق على متغيرات XBB السائدة حاليًا.

وأضاف، إنه يحمل العديد من الطفرات، والتي ارتبط بعضها سابقًا بزيادة العدوى والهروب المناعي، وبعض الطفرات الجديدة التي تجعل سلوك هذا البديل غير متوقع، إنه لمن دواعي القلق أن لا ناخذ حذرنا فيما يتعلق باختبار المتغيرات الفيروسية ومراقبتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فانه على الرغم من أننا يجب أن نكون حريصين على عدم الذعر في كل مرة يتم فيها اكتشاف متغير جديد، لكنما بحاجة إلى أن نظل يقظين وإن كورونا لم ينته بعد.

رايان جريجوري، عالم الأحياء التطوري الكندي، وصف أمس السلالة الجديدة بأنها "مثيرة للاهتمام ومن المحتمل أن تكون مقلقة"، مضيفا، إن حقيقة أنه تم رصده في بلدين "مثيرة للقلق لأنه من الواضح أنه لا يقتصر على منطقة واحدة، وهذا يعني، من الناحية النظرية، أنه ربما "لا يتم اكتشافه في بعض البلدان".


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الصحة العالمية

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