خط ساخن للاستفسار عن خدمات الكارت الموحد.. تعرف على التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلية للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل ، حيث يهدف "الكارت الموحد" إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي ، وتضم خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحي الشامل.

وعن استلام الكارت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم استلامها. وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومي ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد. ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقاً ،وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.