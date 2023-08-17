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خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك إلكترونيا.. إنفوجراف

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:00 ص
خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك إلكترونيا.. إنفوجراف إنفوجراف عن خطوات إنشاء لوحة معدنية مميزة إلكترونيا
كتب عبد الرحمن سيد

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سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

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إنفوجراف

 


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