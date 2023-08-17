حملات مكثفة بأحياء جنوب القاهرة لرفع الإشغالات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت أحياء المنطقة الجنوبية ل محافظة القاهرة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات من الشوارع، وذلك ضمن خطة المنطقة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المعادى ودار السلام وحلوان والمعصرة ومصر القديمة فى رفع كافة أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك، حيث تم شن حملات لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.

وقام حى حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبمعاونة القوات الشرطية والمتابعة الميدانية والإشغالات والأجهزة المعنية بحملة إشغالات صباحية مكبرة تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها والتى تعيق حركة رواد المترو، كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع.

وبناء على الشكوى الواردة للقضاء على الإشغالات والمخالفات قام الدكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادى بالتوجيه لعمل حملة مكثفة بالتعاون مع إدارة المحلات والمتابعة الميدانية والإشغالات على شارع الخمسين وشارع الزهراء الرئيسي وميدان الجراند مول والنهضة ودجلة وشارع 233 وميدان فيكتوريا و شارع 216، حيث تم رفع وإزالة كافه الإشغالات، وذلك حرصا على القضاء على المخالفات وإعادة الانضباط.

واستمرارا لجهود حي المعصرة في القضاء على الإشغالات والمتابعة المستمرة لرصد كافة المخالفات وبتعليمات اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات قامت حملة مكبرة لرفع الاشغالات من منطقة المعصرة المحطة وأسفرت عن رفع عدد من التعديات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

ولإعادة الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة قامت الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه بعمل حملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع المتابعة الميدانية ، و الإشغالات حيث تم عمل حمله بشارع المنيل ، ومحيط القصر العيني ، وامام كازينو المعموره ؛ لرفع الإشغالات والتعديات مع تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين ،وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بتنفيذ حملة لرفع جميع الاشغالات الموجوده بشارع الفيوم مع المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على اخر المستجدات وإزالة الإشغالات أولا بأول.