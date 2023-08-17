جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة مشروع الاستراتيجية المتكاملة للأمطار

وأكد الشريف، على ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أى مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الأمطار والتأكيد على الانتهاء الفورى من الأعمال قبل بدء العام الدراسى، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح الشريف أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الإستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء .

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، والدكتور وليد عبد العظيم الاستشاري الهندسي للمشروع.