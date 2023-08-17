اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة بشمال سيناء .. التفاصيل

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:01 ص
توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة بشمال سيناء .. التفاصيل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء، توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة من أبناء المحافظة .

ونشر مركز المعلومات بمحافظة شمال سيناء تفاصيل التقدم للحصول على المنحة، بتعاون مع الجامعة المصرية الصينية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 .

وتأتى المنحة الدراسية فى الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي 2023 / 2024، بالكليات التابعة للجامعة  بعدد 2 منحه لكل كلية وهى كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد أدنى 72 % ، 2منحة، وكلية العلاج الطبيعى، وبحد أدنى 76 %، 2 منحة، وكلية الهندسة و التكنولوجيا بحد أدنى 78 %، 2 منحة، كلية الاقتصاد و التجارة الدولية بحد أدنى 50 % 2 منحة.

وشروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة.

والحصول على الشهادات الابتدائية - الإعدادية - الثانوية من محافظة شمال سيناء، ألا يكون الطالب قد تقدم لأى منحة أخرى هذا العام، ألا يكون الطالب مرشحا لإحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومى طب بشرى - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة .

والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هو صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، مستخرج من الشهادة الابتدائية، مستخرج من الشهادة الإعدادية.

يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الإثنين الموافق 2023/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 2023/8.

unnamed
 


 

 


شمال سيناء

منح دراسية

منح جامعية

الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة