توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة بشمال سيناء .. التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، توفير 8 منح جامعية للمتفوقين بالثانوية العامة من أبناء المحافظة .

ونشر مركز المعلومات بمحافظة شمال سيناء تفاصيل التقدم للحصول على المنحة، بتعاون مع الجامعة المصرية الصينية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 .

وتأتى المنحة الدراسية فى الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي 2023 / 2024، بالكليات التابعة للجامعة بعدد 2 منحه لكل كلية وهى كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد أدنى 72 % ، 2منحة، وكلية العلاج الطبيعى، وبحد أدنى 76 %، 2 منحة، وكلية الهندسة و التكنولوجيا بحد أدنى 78 %، 2 منحة، كلية الاقتصاد و التجارة الدولية بحد أدنى 50 % 2 منحة.

وشروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة.

والحصول على الشهادات الابتدائية - الإعدادية - الثانوية من محافظة شمال سيناء، ألا يكون الطالب قد تقدم لأى منحة أخرى هذا العام، ألا يكون الطالب مرشحا لإحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومى طب بشرى - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة .

والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هو صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، صوره استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، مستخرج من الشهادة الابتدائية، مستخرج من الشهادة الإعدادية.

يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الإثنين الموافق 2023/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 2023/8.







