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تنسيق الجامعات 2023.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية موقع التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى ضمن أعمال  تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.
 
وسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بنسبة مئوية 60.98%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، من الشعبتين الأدبية والعلمية.
 
وكشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:
 
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
 
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
 
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
 
 
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
 
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبةفي مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
 
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخرتعديل قمت به.

 


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