تفاصيل تحريات واقعة سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله، يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط، وأنه كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال، ونفذ جريمته في الطريق بالقليوبية خلال قدومهما من الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقر فرعها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ص ج ر 125، وفر هاربا.

توصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، إلى أن المتهم يدعى "خالد ح ا"، 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضحت أنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب منه مرافقوه بالانتظار داخل السيارة لحين إحضار وجب إفطار لهم، إلا أنهم فور عودتهم اكتشفوا سرقته لصندوقين أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.