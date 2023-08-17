تعليم الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والتربية الخاصة وstem والخط والتذهيب من أبناء محافظة الغربية المتفوقين على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك تشجيعًا وتحفيزا لهم وتقديراً لما حققوه من نجاح وتفوق.

بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا، وميرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا والدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة و منى عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة، الدكتور يسري عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة، وجيهان مصطفى صابر، مدير عام إدارة زفتى، والدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة سمنود، والدكتور عبد الفتاح عبده، مدير عام إدارة بسيون، ومحمد حسين، مدير عام إدارة قطور، و فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالمديرية ، وسامى عمارة، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، وأحمد منير عطية عضو مجلس الأمناء بالمديرية و علاء شبل عضو مجلس الأمناء بالمديرية، ومحسن خيطر عضو مجلس الأمناء بالمديرية، ولفيف من القيادات التعليمية، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم وعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم قام فريق كورال مديرية التربية والتعليم بالغربية بتقديم الفقرات الموسيقية والغنائية، وقد رحب محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالحضور، وبحضور وكيل الوزارة، مؤكدا على أهمية التفوق والتميز الدراسي، وأن جميع أجهزة الدولة تُشجع المتفوقين والموهوبين، حيث إنهم علماء المستقبل ونواةً متميزة في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

ودعا أحمد منير عطية عضو مجلس الأمناء الطلاب إلى أهمية مواصلة التميز والتفوق الدراسي وتنمية مهاراتهم ومواصلة التعلم ليكونوا نواةً صالحةً لمجتمعهم ولبناء مصرنا الحبيبة.

وخلال كلمته التي ألقاها بالحفل، وجه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية كلمته لتهنئة الطلاب المتفوقين دراسيا،

مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي من أجل تكريم المتفوقين من أبنائنا لتحفيزهم ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق والجهد، مؤكدا على دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة النّشِطة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، ثم قدم الشكر لتوجيه عام التربية الموسيقية وفريق الكورال على جهودهم المبذول.

ووجه " حسن " شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

كما وجه وكيل الوزارة الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الدروع وشهادات التقدير على الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا.