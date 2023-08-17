تعرف على مميزات مشروع حماية الطيور الحوامة المهاجرة لتنشيط السياحة البيئية

كتبت منال العيسوي

مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، هو أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة، وتم تمويله من مرفق البيئة العالمية، حيث نفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجلس العالمي لحماية الطيور، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم مميزات هذا المشروع لتنشيط السياحة البيئية فى مصر

فى البداية قال الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة وزارة البيئة، إن سياحة مشاهدة الطيور واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم، ولذلك تعمل مصر على تعميم سياحة مشاهدتها ومراقبتها ضمن قطاع السياحة، خاصة أن الموقع الجغرافي لمصر من أهم مناطق خط سير الطيور الحوامة على مستوى العالم، و تلعب الطيور دورًا كبيرًا فى الحفاظ على التوازن للنظام البيئي" .

وأوضح الجبالى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة اكدت على ضرورة بناء القدرات الوطنية لتنمية سياحة مشاهدة الطيور، وترجمت ذلك لعدد من الخطوات اهمها إعداد الدليل الإرشادى لتدريب المرشدين السياحيين، كما أعدت الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات للفنادق صديقة البيئة والطيور الحوامة، وايضا أعدت برنامجًا تدريبيا مكثفا لحوالى 120 مرشدًا سياحيًا تدريبا جيدا على مراقبة الطيور.

وكشف عن حصول 111 مرشد رحلات بيئية على تراخيص الإرشاد البيئي، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للفنادق على أفضل الممارسات البيئية لتكون صديقة للطيور، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية إضافة إلى التعاون مع شركات سياحية لإدراج برامج مشاهدة الطيور ضمن خطتها السياحية.

وتابع الجبالى، أن سياحة مشاهدة الطيور بمدينة شرم الشيخ تعد واحدة من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم، ومن ضمن قصص النجاح بها منطقة بحيرات الأكسدة فى شرم الشيخ أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية، لما شهدته من تطوير غير مسبوق خلال الفترة الماضية لتصبح شاهدا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالمياً، كما أنها إحدى قصص النجاح لإدراج الموقع كأحد المزارات السياحية لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة عن قرب.

وأكد الجبالى أن إدراج نشاط مراقبة الطيور على أجندة أنشطة السياحة البيئية تضمن إطلاق مبادرة ECO-Egypt، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع صون الطيور المهاجرة الحوامة واحدى شركات السياحية، من أجل تحفيز نشاط مراقبة الطيور واستدامتها، وعدد من الأنشطة السياحة البيئية، بدء نشاط مراقبة الطيور، ودمج رحلات مشاهدة الطيور على جداول رحلات الشركات السياحية .