اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 03:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على قواعد السير بالتقاطعات ودورانات الطرق لمنع الحوادث

الخميس، 17 أغسطس 2023 03:30 ص
تعرف على قواعد السير بالتقاطعات ودورانات الطرق لمنع الحوادث حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المرور الحالى فى مادته (57) قواعد السير فى تقاطعات ودورانات الطرق، لمنع وقوع الحوادث وتجنب المخالفات المرورية للسائقين، حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات السير، وتكون الأولوية فى المرور كالآتى:

- للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى.

- للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى، وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.

- للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات.

- للمركبات التى دخلت فى التقاطع.

- المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة.

- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطىء.


ادارة المرور

اخبار الحوادث

الدورانات

اخبار عاجلة

حركة السيارات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة