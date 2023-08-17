تعرف على جهود مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ، بمديرية أمن مطروح تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام) ، كما ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام) .

كما ضبطت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4,200 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس) ، كما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقاقير "الكبتاجون، ترامادول، الأموتريل" - ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات" – سلاح أبيض).

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) ، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض – ميزان حساس) وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش) .

كما نجحت مديرية أمن الغربية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) ، كما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) و ضبطت مديرية أمن الدقهلية ، (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة ، وبحوزته (6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام) .

وضبطت مديرية أمن البحيرة، (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – 102 قرص مؤثر لعقارى "أبتريل – أموتريل") ، كما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ، وبحوزته (500 قرص مخدر لعقار "تامول") ، كما ضبطت مديرية أمن المنيا (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض).

كما نجحت مديرية أمن أسوان ، (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس) ، وضبطت منطقة السحر والجمال (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش والهيدرو") وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.