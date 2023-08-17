تضامن الغربية: 4 قرى بمركز قطور تستفيد بالمعرض المجانى لتوزيع الملابس الجديدة

الغربية محمد طارق

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، أن معرض الملابس الذي نظمته المديرية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة، شهد إقبالا كبيرًا، حيث استفاد سكان 4 قري بمركز قطور.

وأوضح أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية، تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.