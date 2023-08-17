تحذيرات من ركود فى بريطانيا 2024.. وإندبندنت: الاحتمالات تصل 60% رغم انخفاض التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

حذر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا قد تتجه من التضخم إلى الركود العام المقبل، ومن غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2024، وفقا لصحيفة إندبندنت.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن تخفيضات أسعار الطاقة أدت إلى انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد إلى 6.8 % في العام المنتهي في يوليو ، انخفاضًا من 7.9 % في يونيو وهو أدنى معدل منذ فبراير 2022.

ولكن على الرغم من التباطؤ الاقتصادي ، يتوقع الاقتصاديون أن يواصل بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وحتى العام المقبل ، الأمر الذي من شأنه أن يجر البلاد في النهاية إلى الركود.

قال جورج ديب ، رئيس مركز العدالة الاقتصادية التابع لمعهد أبحاث السياسة العامة: "هناك خطر حقيقي للغاية من أن الركود قد يتجاوز ارتفاع الأسعار قريبًا باعتباره مصدر القلق الاقتصادي الرئيسي".

قال المستشار جيريمي هانت إن تخفيف التضخم أظهر أن "الإجراء الحاسم الذي اتخذناه لمعالجة التضخم يؤتي ثماره" لكنه اعترف: "لسنا في خط النهاية وأضاف: "يجب أن نتمسك بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وإعادته إلى هدف 2 % في أقرب وقت ممكن".

وأصر رئيس الوزراء ريشي سوناك على أن الحكومة لها دور في انخفاض أرقام التضخم ، إلى حد كبير من خلال تقديم دعم فاتورة الطاقة وقال للصحفيين في زيارة إلى ليسيسترشاير يوم الأربعاء "لا أحد يفهم تماما حجم ما فعلناه لمساعدة الأسر."

في الأسبوع الماضي ، حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من أن خطر حدوث ركود بنهاية عام 2024 بلغ الآن 60%

وردا على أرقام التضخم الصادرة يوم الأربعاء ، قالت الخبيرة الاقتصادية في NIESR ، بولا بيخارانو كاربو ، إنه "على الرغم من الانخفاض المرحب به في المعدل الرئيسي ، لم نشهد بعد نقطة تحول في المعدل الأساسي للتضخم ، والذي لا يزال راكداً عند حوالي 7 %".