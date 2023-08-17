تجديد حبس متهم بتزوير الأختام بغرض الهجرة غير الشرعية 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه في تزوير تأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول بقصد ترويجها على الراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير مبالغ مالية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه .

وضمت الأحراز المضبوطة، مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .

كما تم ضبط ( 3 قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – عدد من عقود الإيجار مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - إقرارات ضريبة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدورها لإحدى الجهات - مستخرجات سجل تجارى مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية ممهور بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لذات الجهة - العديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة يقوم المتهم بإستخدام بياناتها فى اصطناع المحررات المزورة - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى اصطناع المحررات المزورة - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (حاسب آلى بمشتملاته ، و 6 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى " - هاتف محمول .. بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور المستندات المضبوطة - برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"- محادثات بين المتهم وراغبى الحصول على المحررات المزورة)، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لإستخدامها للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (عدد 12 بصمة خاتم "مقلدين" لجهات مختلفة – كشفى حساب بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك "مزورين" - جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول "مزور" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه) .

وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.