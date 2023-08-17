انقطاع الكهرباء في 25 ولاية برازيلية يثير الجدل.. والحكومة تفتح تحقيقا

فاطمة شوقى

أعلن وزير المناجم والطاقة البرازيلي ، أنه سيطلب إجراء تحقيق من الشرطة الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت هناك أعمال تخريبية بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي طالت 25 ولاية في البلاد ومنطقة عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسبما قالت صحيفة اوجلوبو البرازيلية.

وقال الوزير ألكسندر سيلفيرا: "لأنه قطاع حساس للغاية ، أطلب من وزارة العدل إرسال طلب تحقيق إلى الشرطة الفيدرالية حتى يتمكنوا من معرفة ما يمكن أن يحدث بالتفصيل". المؤتمر الصحفي الذي وصف فيه الحدث بأنه "نادر للغاية".

وأوضح المسؤول ، مع ذلك ، أنه تم اكتشاف حمولة زائدة في خطوط النقل في ولاية سيارا ، والتي كانت واحدة من أكثر المناطق تضررًا من انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب الوزير سيلفيرا ، تسبب الحمل الزائد في انقطاع المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من البرازيل وأوضح أنه بسبب خطة الطوارئ كان من الممكن تقليل آثار الحدث في جنوب شرق ووسط غرب البلاد، مشيرا الى قوة نظام النقل الكهربائى في البرازيل وانه لا يمكن ان يتسبب حدث واحد في حدوث مثل هذا الانخفاض الحاد في خدمة الطاقة.

وبهذا المعنى ، حذر وزير المناجم والطاقة من أن التحقيقات تتقدم لمحاولة تحديد ما إذا كان هناك عطل آخر في النظام الكهربائي.

وكان هناك ما لا يقل عن 16000 ميجاواط من انقطاع التيار الكهربائي، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية لـ ONS والوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (Aneel) ، طلبت الحكومة من وزارة العدل والأمن العام أن تقوم الشرطة الفيدرالية ووكالة المخابرات البرازيلية (Abin) بالتحقيق في الحادث بالتفصيل.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مشاكل في مترو الأنفاق في مدن مثل ساو باولو وسلفادور دي باهيا وفوضى في شوارع العواصم الأخرى لأن إشارات المرور توقفت عن العمل ، لكنها كانت بشكل عام حوادث بسيطة.